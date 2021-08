Quelle bête idée d’aller courir aussi tard. Les dix arrivées en salle de presse le dos trempé et avec quelques taches de sueur naissantes sur le torse auraient quand même dû nous mettre la puce à l’oreille : La chaleur et nous, ça fait deux. Celle de Tokyo - moite et irrespirable - ne nous a pas réconciliés avec les thermomètres affichant plus de 30 degrés à l’ombre.

Reprenons l’équation complète : chaleur dantesque, régime alimentaire borderline axé autour de l’absorption régulière de barres de céréales et course à pied. Le résultat ne peut être qu’horrible. CQFD.



(...)