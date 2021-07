Appelez-le Axel Crusher. Un diminutif américanisé de son nom de famille : Cruysberghs.

"C’était difficile à dire en Californie, où je vis depuis plusieurs années et c’est donc devenu Crusher. J’ai même gardé ce surnom sur les réseaux sociaux. Mais, rassurez-vous, je suis encore bien belge. Rien ne vaut les frites du fritkot."

Tatouages, coupe mulet, son look est à l’image de son sport : à part. À 26 ans, il est plongé pour la première fois dans l’univers olympique. Son sport fait partie des nouveautés intégrées à cette olympiade et est, de loin, celui qui vogue le plus à contre-courant.