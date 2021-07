C’est très chouette de pouvoir enfin discuter avec Axel. Je le considère comme une source d’inspiration pour moi car il était l’un des deux triathlètes belges, avec Peter Croes, qui performaient à l’époque où j’ai commencé sur le circuit."

Depuis Font-Romeu où il peaufinait sa préparation en vue des JO, Marten Van Riel, qui entre en lice ce lundi matin, à Tokyo, ne tarit pas d’éloges envers Axel Zeebroek, son prédécesseur. "Quand j’étais plus jeune, mon grand rêve était de disputer le Tour de France. Les Jeux olympiques, c’est une ambition qui est venue plus tard, notamment en voyant Axel en tête de l’épreuve à Pékin", explique l’Anversois, double médaillé à l’Euro 2018, en individuel et en relais.