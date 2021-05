Lianne Tan l’a annoncé elle-même, ce lundi, sur les réseaux sociaux : elle est qualifiée pour les Jeux de Tokyo, le troisième rendez-vous olympique de sa carrière, à 30 ans ! Après l’Open de Malaisie, qui devait avoir lieu du 25 au 30 mai, la Fédération internationale de Badminton a, en effet, décidé d’annuler celui de Singapour, prévu du 1er au 6 juin, en raison de la crise sanitaire, et d’arrêter là le processus de qualification olympique.

Actuellement 24e au ranking, la Limbourgeoise figure donc bel et bien parmi les 38 heureux élus (deux par nation dans le Top 16 et un ensuite) appelés à disputer les Jeux de Tokyo.

"Cette qualification olympique fut plus longue que jamais auparavant, mais j’en ai vraiment goûté chaque moment. J’ai beaucoup travaillé et appris au cours des mois qui viennent de s’écouler. Ce ne fut pas toujours facile. Mais je suis fière, aujourd’hui, de pouvoir annoncer ma participation à ces troisièmes Jeux Olympiques, après Londres 2012 et Rio 2016. Je suis très heureuse et très excitée !" lance Lianne Tan.