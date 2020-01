Ce mercredi soir, au Sportimonium à Hofstade, la cavalière Barbara Minneci recevra le Trophée national Victor Boin qui récompense chaque année, depuis 1974, un athlète paralympique pour ses prestations et/ou sa carrière. Une belle récompense que la Brabançonne partagera avec son club, Quadrille, mais aussi avec Stuart, son fidèle compagnon de concours, un splendide Rogue de 10 ans, avec qui elle a remporté deux médailles de bronze aux championnats d’Europe 2019 de Rotterdam.

Au propre comme au figuré, le cheval a remis Barbara en selle. Quand, à 25 ans, lors de ses études d’architecture, on lui a diagnostiqué un cancer, et qu’après dix ans de lutte contre la maladie qui la priva de l’usage de ses jambes et l’avait éloigné des écuries, elle est redevenue cavalière, et a retrouvé un sens à sa vie.

(...)