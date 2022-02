"C'est dommage cette 10e place, j'aurais préféré la 7e", déclare Swings. "Je n'en étais pas loin. Mon but était le top 8". Bart Swings a signé un chrono de 13:02.43, ce qui constitue pour lui un nouveau record personnel, dans le dernier tour face au Canadien Ted-Jan Bloemen, lequel n'a pas pu prolonger son titre olympique et a pris la 8e place. L'or est revenu au phénomène suédois Nils van der Poel qui a du même coup amélioré son record personnel en 12:30.74.

"Il n'y avait plus qu'un concurrent qui faisait mieux que moi sur ce type de piste, je savais donc qu'il fallait que je fasse mon meilleur temps", poursuit le Belge. "J'ai vraiment fait une bonne course. Et le fait que j'ai pu améliorer ma technique en cours de route est en réalité ma plus grande satisfaction. Je sais que tout peut s'effondrer comme un château de cartes, je suis donc content que ce ne fut pas le cas aujourd'hui".

Cette semaine, Van der Poel a accusé les Néerlandais de corruption car ils font pression pour que la glace soit dure, des conditions qui leur seraient favorables. "Je ne m'occupe pas de cette polémique", assure Bart Swings. "D'un certain point de vue, Van der Poel n'a peut-être pas tort. C'est étrange ce lobbying et le fait qu'ils l'assument. Il est possible que la glace soit formatée en faveur des Néerlandais. Mais je pense que le champion ne se soucie guère de cela".

Le principal atout de la Team Belgium a encore une bonne semaine devant lui pour se préparer au départ groupé, son objectif numéro un, qui est au programme du samedi 19 février. Il avait conquis l'argent en 2018 aux Jeux de Pyeongchang 2018 dans cette épreuve.

"La glace est bonne pour le moment, en ce qui me concerne, en vue du départ groupé. Il y a une bonne adhérence et on peut aller vite. C'est ce que j'affectionne. Mais il me faudra encore quelques jours pour me prononcer à propos de la courbe des virages intérieurs".

Bart Swings fêtera ses 31 ans samedi. "Je vais essayer d'en profiter un peu et regarder d'autres sports".