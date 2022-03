L'International World Games Association (IWGA) l'a annoncé mercredi. Swings est récompensé pour sa médaille d'or décrochée aux Jeux Olympiques d'hiver de Pékin, où il a remporté le départ groupé. Swings a été invité à participer à participer à la prochaine édition des World Games, les Jeux Mondiaux qui réunissent des disciplines non inscrites au programme olympique, programmée du 7 au 17 juillet à Birmingham, dans l'état de l'Alabama aux Etats-Unis. Swings a participé deux fois aux Jeux Mondiaux, en 2013 à Cali (Colombie) et en 2017 à Wroclaw (Pologne), remportant quatre médailles d'or, deux d'argent et une de bronze en roller.

Les Jeux Mondiaux se tiennent tous les quatre ans, mais l'édition 2021 a été reportée d'un an en raison de la pandémie de coronavirus.