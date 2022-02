Notre première médaille d’or individuelle aux JO d’hiver est l’œuvre de Bart Swings.

C’est une marche d’écart sur le podium mais elle change tout ! Vice-champion olympique du départ groupé en 2018 à Pyeongchang, Bart Swings a remporté la médaille d’or, ce samedi, à Pékin, au prix d’un dernier sprint libérateur. Sur la glace de l’Anneau national, notre patineur de vitesse a maîtrisé son sujet de bout en bout, se fiant à son excellent positionnement et à sa science de la course, répondant à toutes les attaques et faisant parler sa vélocité in fine, dans la dernière ligne droite, pour déborder ses derniers concurrents tout à l’extérieur... à plus de 61 km/h! Et pour entrer ainsi, à 31 ans, dans la caste des plus grands Olympiens du pays dans un sport individuel.

(...)