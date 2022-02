Pour son entrée en lice dans ces Jeux olympiques de Pékin, notre médaille d’argent 2018 de la mass-start Bart Swings a pris la septième place du 5.000m (6.16.90), ce dimanche. Parti dans la dernière série, en compagnie de Nils Van der Poel, notre compatriote a soutenu la comparaison pendant la première moitié de la course avant de céder progressivement du terrain sur le futur champion olympique avec quatre derniers tours bouclés au-delà des 30 secondes. Le Suédois, auteur d’une fin de course exceptionnelle (28.97 pour le dernier tour !) et d’un nouveau record olympique (6.08.84), s’est, en effet, imposé in extremis, pour 47 centièmes, devant le Néerlandais Patrick Roest (6.09.31). Le Norvégien Hallgeir Engebraaten complète le podium en 6.09.88. Pas de médaille non plus, donc, pour le légendaire Néerlandais Sven Kramer (9e).

Bart Swings, qui était considéré comme un outsider lors de cette épreuve dont il avait pris la 4e place en 2014 et la 6e place en 2018, prendra encore part au 1.500m (mardi), au 10.000m (vendredi) et, surtout, au départ groupé le samedi 19 février. Son véritable objectif !