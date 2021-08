Samedi soir dans les couloirs du stade olympique, les mines étaient renfrognées, les regards sombres. Dans la foulée de la 4e place des Belgian Tornados et d’un Kévin Borlée effondré, on pensait que la récolte de médailles belges à Tokyo s’arrêterait à six. À moins que Lotte Kopecky, ambitieuse, ne parvienne à imiter Jolien D’Hoore, en montant sur le podium dans le vélodrome d’Izu, où se jouait ce dimanche la finale olympique de l’Omnium. (...)