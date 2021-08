On a dû sortir le K-Way à la Saitama Arena. They made it rain. Le Team USA a fait pleuvoir les tirs à distance pour leur dernier match de poule. Les Tchèques ont terminé la rencontre douchés par la quantité de tentatives à trois points des Américains. Les stars de la NBA ont planté 71 points juste en deuxième mi-temps. Et principalement à distance avec un Kevin Durant déchaîné et un Jayson Tatum s’offrant quatre tirs derrière le cercle en une minute. Trop facile avec ce terrain aux normes européennes.