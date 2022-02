Médaillé de bronze à Pyeongchang en 2018, Feuz a décroché le premier titre olympique de sa carrière en dévalant la piste en 1:42.69. Le Suisse, 34 ans, avait également remporté la médaille d'argent sur le Super-G à Pyeongchang.

Johan Clarey se pare lui d'argent pour la première médaille d'olympique de sa carrière à 41 ans. Le Français a pris la deuxième place à 10 centièmes de seconde de Feuz. Champion olympique de la descente à Sotchi en 2014, Matthias Mayer remporte lui la médaille de bronze à 16 centièmes de seconde du Suisse. Le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde et le Suisse Marco Odermatt, les deux principaux favoris à la médaille d'or, ont terminé respectivement à la 5e et 7e place. BEAT Feuz succède au Norvégien Aksel Lund Svindal, titré à Pyeongchang en 2018 et retraité un an plus tard.