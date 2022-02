Pour leur première prestation lors de ces Jeux de Pékin, les quatre biathlètes belges ont vraiment déçu sur le 20 km individuel, terminant loin, très loin, des meilleurs en raison de leurs erreurs au tir (cinq pour Florent Claude et Thierry Langer, sept pour Tom Lahaye-Goffart et César Beauvais, le plus jeune). Alors que le Français Quentin Fillon Maillet s’est emparé de l’or, succédant ainsi à Martin Fourcade, Florent Claude s’est classé 75e, Thierry Langer 77e, Tom Lahaye-Goffart et César Beauvais terminant 90e et 91e, juste devant le Chinois Zhang, plus mauvais tireur de tous les engagés avec 12 erreurs !



