C'est une nouveauté de cette édition 2020 des Jeux Olympiques, le CIO a décidé d’autoriser pour la première fois deux sportifs - un homme et une femme - à porter le drapeau de leur pays lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux de Tokyo . Et cela afin d'aller dans le sens de l'égalité entre les hommes et les femmes. Une grande majorité de pays ont adopté cette nouvelle règle. Ainsi pour la Belgique, Felix Denayer, le capitaine de l’équipe de hockey masculine, et l’athlète Nafi Thiam défileront en tête ensemble en 165e position.

D'autres pays ont conservé un simple porte-drapeau individuel. Sur les 206 délégations présentes à cette édition des JO, c'est le cas des Emirats arabes unis (Yousuf Almatrooshi, nageur), de l'Ethiopie (Abdelmalik Muktar, nageur), du Samoa (Alex Rose, athlète), du Djibouti (Aden-Alexandre Houssein, judoka), du Surinam (Renzo Tjon-A-Joe, nageur), du Tadjikistan (Temur Rakhimov, judoka), du Vanuatu (Riilio Rii, rameur), des Bermuces (Dara Alizadeh, rameur), du Bangladesh (Ariful Islam, nageur), du Brunéi (Muhammad Isa Ahmad, nageur), du Mali (Seydou Fofana, taekwondo) et de la Libye (Alhussein Ghambour, rameur).