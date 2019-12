Ce que représentent les JO. "Mon premier souvenir des Jeux, c’est… Olivia (Borlée) ! J’étais encore très jeune et peut-être trop petit pour comprendre réellement la portée de cette médaille d’argent - qui était en fait une médaille d’or - en relais 4x100 m, mais c’est une image marquante. C’était l’idée que j’avais de l’athlétisme au plus haut niveau et des Jeux olympiques. Ce qui fait que j’étais particulièrement intimidé quand, quelques années plus tard, je me suis présenté à Kevin et Jonathan, avec qui j’allais désormais m’entraîner."