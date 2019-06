Les championnats d'Europe semblent décidément ne plus réussir à Charline Van Snick. Ce samedi, la Liégeoise, dispensée de premier tour, a, en effet, été battue à nouveau dès son entrée en lice en -52 kg, au golden score (après plus de 7 minutes), face à Gultaj Mammadaliyeva (Azerbaidjan), qu'elle avait déjà battue à une reprise dans le passé.

Une terrible déception pour Charline, surtout vu les circonstances qu'elle ne comprenait absolument pas, pas plus que le directeur technique francophone Cédric Taymans.

Après avoir revu les images de son combat pendant quelques minutes dans la salle d'échauffement, l'ex-double championne continentale est venue, avec des larmes dans les yeux et la gorge serrée, expliquer son ressenti.

«Le premier sentiment que j'ai, c'est vraiment un sentiment d'injustice parce que, quand je revois les actions, j'avais l'impression d'être plus qu'elle à l'initiative du combat, mes actions étaient plus percutantes et j'étais plus précise sur le kumikata », analyse Charline Van Snick. « À la dernière action du golden score, je me précipite un peu, c'est un mouvement que je n'aurais pas dû faire et ils ont considéré que c'était une fausse attaque. Clairement, je manquais un peu de jus, un peu de fraicheur, après un régime qui a été très dur, et sur un premier match c'est difficile. »

© BELGA



Ceci dit, ce premier tour était largement accessible et, même si elle estime ne pas avoir été battue sur sa valeur, Charline Van Snick va devoir vite regarder en direction des championnats du monde qui se déroulent dans deux mois. "C'est une issue un peu sévère, j'aurais dû trouver peut-être la solution, mais il faut que j'apprenne de ces erreurs en vue des Mondiaux de Tokyo qui restent mon grand objectif. Une défaite, ça doit servir de force pour avancer. »