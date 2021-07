Elle nous a reçu la valise ouverte au milieu du salon. Kimonos, tenues officielles du Team Belgium, trousses de toilette, Charline Van Snick était prête au grand départ. "Je décolle pour Tokyo dans quelques heures et le COIB a avancé le rendez-vous car le Premier ministre est présent."

Le timing était ultra-serré et presque frustrant pour elle comme pour nous. "Je pourrais parler des sujets qui me touchent durant des heures", lance-t-elle avec le sourire. Ses sujets de prédilection : l’égalité des chances et l’écologie.

Van Snick se veut porte-parole de la génération Y, attentive aux dérives de la société actuelle. Athlète pleine de valeurs, elle porte un regard acéré sur son sport et la société belge qu’elle espère quand même faire rêver sur les tatamis de Tokyo dans la nuit de samedi à dimanche.

Vous entrez en lice ce dimanche, comment vous sentez-vous physiquement après votre blessure à la cheville ?

"Je ne suis plus limitée pour pratiquer le judo et je serai prête le jour J avec toujours le même objectif : me transcender, donner le maximum, exprimer tout mon potentiel."

Arrivez-vous à être à 100 % de vos capacités avec toute la paperasse à remplir, tous les tests Covid à passer ?

"J’en ai marre (rires). Il nous reste quelques jours et puis le travail sera fini."

Vous en êtes à combien de tests ?

"À plus de 100. À chaque voyage j’en fais au minimum 6. Et j’ai déjà voyagé plus de 10 fois."

Le Covid est aussi un frein à l’ambiance. Vous qui avez connu deux Olympiades normales, êtes-vous perturbée par la situation actuelle ?

"Non, car c’est la norme depuis novembre. Mon premier combat sans public m’a choquée. J’aime être transcendée, partager des moments forts avec ma famille ou le public."

© Michel Tonneau

Que signifient les JO pour vous ?

"De grands souvenirs, des moments d’aboutissement, d’intensité particulière. L’esprit d’équipe est plus marqué. C’est aussi une belle promotion pour le judo, un sport pas toujours mis en avant. En Belgique, il n’y a pas beaucoup de place pour autre chose que le football, le cyclisme et le tennis alors qu’on est un pays qui excelle dans différents domaines. Je fais un sport peu médiatisé et je suis une femme donc c’est double discrimination pour moi (rires)."

La discrimination justement, c’est le thème que traite votre mouvement Balance ton sport. Pouvez-vous en retracer l’origine ?

"On a lancé l’initiative le 8 mars, la journée de lutte pour les droits des femmes, avec plusieurs autres sportives. On a voulu dénoncer les discriminations qu’on vivait comme femmes dans le sport. Cela va du sexisme ordinaire à des faits bien plus grave, du harcèlement psychologique ou sexuel ou de la violence physique. Des femmes se sont fait déchirer leur passeport car on considérait que leur place n’était pas de faire du sport en compétition. Et il y a une sorte d’omerta qui protège les agresseurs."

Ce sexisme ordinaire, celui des commentaires supposés gentils, comment peut-on le bloquer ?

"On tolère trop de choses qui paraissent gentilles. On dit ‘tu es forte pour une fille’. On encourage en disant ‘Allez les gars’. Il faut écouter les concernés. En tant que Blanche je ne mets pas en doute quand une personne racisée pointe que ce que je dis est raciste. Tout comme un homme ne peut pas me remettre en question quand je souligne un acte sexiste. La clé est l’éducation dès le plus jeune âge. Il faut aussi revoir les catégories. Rester sur du binaire homme-femme crée gros soucis. Notamment avec les femmes interdites de compétition à cause d’un trop haut taux de testostérone. Biologiquement parlant, les classes ne sont pas aussi binaires."

Considérez-vous devoir vous impliquer sur le sujet de par votre statut ?

"Il est important que les sportifs se rendent compte de leur poids et de la portée de leur voix. J’ai décidé de le faire pour mener mon combat et j’ai créé l’ASBL pour m’impliquer au niveau politique et associatif. La prévention est la base mais une fois qu’il y a un acte sexiste, comment réagit-on ? On laisse couler, on dit ‘chut’? Si on n’agit pas, les harceleurs continueront."

Avez-vous des exemples personnels de cas de harcèlement ?

"Ce qu’on vit en tant que sportive est très large. On nous apprend dès le plus jeune âge à rester à notre place, à ne pas prendre de place et à ne pas parler trop fort. On nous dit directement que les filles sont moins fortes. J’ai vécu des cas de harcèlement. À plusieurs niveaux. Sur les réseaux sociaux je suis principalement confrontée à du mansplaining, c’est une posture d’un homme expliquant à une femme une chose qu’elle connaît pourtant mieux que lui. J’ai souvent des hommes qui me disent comment je dois m’entraîner. Et mes collègues masculins n’ont pas ces commentaires. Je ne sais pas qui sont ces gens et ils viennent me dire que je ne soulève pas assez de poids. On en arrive à des trucs un peu fous. Ils parlent même de ma gestion de carrière. Il faut être forte pour mettre une barrière et ne pas laisser ces personnes s’immiscer. Puis, certains peuvent paraître sympathiques en venant faire des compliments sur mon physique mais à la fin, c’est lourd. Je ne suis pas une œuvre d’art. Je ne suis pas là pour être belle ou pas belle. Cela peut faire parfois plaisir mais… non, stop ! Jamais un de mes collègues masculins ne reçoit des tonnes de messages disant : ‘T’es sexy quand ton kimono est ouvert’ ou ’Quand tu dégoulines de transpiration c’est trop hot’.

C’est du harcèlement ça…

"Oui, car c’est répété. Certaines collègues féminines ont aussi reçu ‘je vais te remonter le moral après ta défaite : tu es quand même sexy avec tes cheveux ébouriffés.’ C’est quoi le message ? Je ne suis pas là pour être sexy. Lâchez-moi quoi ! Un mec a aussi commenté sur une vidéo de combat ‘porno lesbien’. Voilà… Là, c’est un niveau très élevé."

Comment les jeunes peuvent-elles se protéger ?

"Beaucoup intériorisent et considèrent qu’elles doivent être belles et sexy. Plus jeune, je le pensais aussi. Je n’en veux pas à celles qui réfléchissent de la sorte car les injonctions à ce sujet sont extrêmement puissantes. Toute la société nous ramène au fait qu’on doit rester sexy. En athlétisme, c’est pire car si elles ne sont pas assez féminines, les femmes passent des tests de féminité. Il y a un enjeu énorme dans cette sexualisation."

Et ça peut bousiller des carrières…

"Ça en bousille. Il y a pléthore de femmes qui ont arrêté le sport car elles avaient peur d’être trop musclées et ne plus attirer les hommes. Puis, il y a les cas d’abus qui poussent des femmes à abandonner."

Et c’est paradoxal car les sponsors misent sur une certaine esthétique qui ne peut pas être respectée si la sportive veut être assez affûtée !

"On a justement un exemple avec Balance ton sport d’une sportive qui a perdu un sponsor car elle refusait de faire des poses sexy en legging pour un shooting. On nous demande presque de nous prostituer. On veut nous voir sexy, en sous-vêtements. En gros on veut voir notre cul. C’est dur à entendre mais vrai."

Allez-vous profiter des JO pour mettre tout cela en avant. Notamment via vos cheveux mauves ?

"On parle des Jeux de l’égalité, de la parité et c’est génial même si ce n’est pas encore le cas à tous les niveaux. J’ai voulu pousser le symbole en me teignant les cheveux en mauve, la couleur de l’égalité qui remonte à l’époque des suffragettes. C’est une couleur forte, un mélange de rose et de bleu, les couleurs traditionnellement liées à l’homme et la femme."

© Michel Tonneau

Vous dites aussi être passionné de nature. Est-ce aussi lié à une réflexion écologique ?

"Il y a aussi un aspect militant. On brûle l’humanité et on fait du mal à notre planète. En tant que sportif pro, notre métier est un non-sens écologique. On est censé diminuer nos gaz à effet de serre alors qu’on prend l’avion, on est à l’hôtel et on consomme des bouteilles d’eau."

Comment compenser cela ?

"Il faudrait changer tout le système selon moi. Quand on voit l’Europe qui s’engage sur des problématiques écologiques avant d’autoriser l’UEFA à organiser l’Euro dans 11 pays. C’est un non-sens."

Les JO ne sont pas non plus très écologiques…

"On construit des choses qui ne durent pas. Les infrastructures sportives sont abandonnées. Il faudrait les réutiliser. Cela mérite une réflexion."

Que faites-vous au quotidien pour ne pas polluer ?

"Je pratique le zéro déchet. Je minimise au maximum mon empreinte carbone même si je ne suis pas parfaite. J’aime partir en vacances en sac à dos en mode trek. Si possible en allant sur place en train ou à plusieurs en voiture. Je n’ai pas encore abandonné l’avion mais je le limite au maximum. J’aime être en mode minimaliste, camper au sommet d’une montagne. Se faire à manger soi-même avec les produits locaux. Après j’aime aussi sortir et faire la fête. C’est moins écolo mais il faut trouver un juste milieu."

Personne n’est parfait…

"Mais il faut aller, mondialement, vers un mieux. Prenez Richard Branson qui se vante d’envoyer l’humanité dans l’espace. C’est aberrant. Il s’adresse aux plus riches qui polluent également le plus. Avec mon zéro déchet, je me sens con quand je vois ça. Qui est impacté par ces projets ultra-polluants ? Certainement pas eux."

Imaginez-vous vous impliquer en politique après votre carrière ?

"En politique, je ne sais pas mais dans l’humanitaire, oui. J’aimerais me rapprocher de l’ONU. J’ai collaboré avec Plan international, par exemple. Je veux un monde plus égalitaire et plus en harmonie. J’ai du mal à croire qu’on ne puisse pas être féministe en 2021."