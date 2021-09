Dans le monde du handisport actuel, pour décrocher des résultats et performer au plus haut niveau, comme aux Jeux paralympiques, il faut pouvoir s’appuyer sur un encadrement professionnel. Cela, on l’a compris à la Ligue handisport francophone où les coureurs travaillent sous la houlette de Christophe Prémont qui possède trois belles cordes à son arc. La première, son passé de coureur professionnel (Wallonie-Bruxelles, Verandas Willems, Verandas Willems-Crelan) ; la deuxième, son Master en science de la motricité ; et la troisième, son statut d’entraîneur dans l’équipe cycliste Bingoal Wallonie-Bruxelles. Un combo parfait pour son poste à la LHF ou celui d’entraîneur (avec Remko Meeusen) de l’équipe belge à Tokyo. (...)