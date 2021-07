Diffusé sur France 3 ce jeudi 22 juillet, le documentaire L’odyssée des Jeux olympiques retraçait l'histoire de J.O. de l'ère moderne à travers l'épopée des plus grands chamions comme Nadia Comaneci, Jesse Owen, Carl Lewis ou la flèche Usain Bolt. Des héros et des exploits qui ne sont pas non plus restés sans conséquences pour la planète. Tous, à un degré ou à un autre, ont marqué l’Histoire et eu leur impact sur notre monde.

Le trophée du fair-play

Mais il n’y a pas que la grande Histoire dans les Jeux olympiques. Depuis l’Antiquité, le rendez-vous des athlètes regorge aussi de petites histoires moins connues parfois maistout aussi importantes. Un exemple parmi bien d’autres : savez-vous qu’il existe un trophée du fair-play lors des J.O. ? Depuis 1964 et les premiers Jeux de Tokyo, il récompense la tolérance, le respect, la solidarité. Il a été imaginé sur mesure pour distinguer la bravoure de deux Suédois, les frères Käll. Engagez sur une épreuve de voile et en compétition pour l’or, ils n’ont pas hésité une seconde à porter secours à l’équipage d’un bateau australien pris par la houle, renonçant par là même à toute victoire. Ce trophée du fair-play existe toujours. Et depuis les Jeux de Rio en 2016, le public désigne les candidats via les réseaux sociaux.

Les tricheurs pourchassés depuis l'Antiquité

Saviez-vous que dès l’Antiquité, les tricheurs étaient dans le collimateur des organisateurs des Jeux ? Le serment olympique régissant les J.O. depuis 338 av. J.-C., en son point 10, stipule : “Toute corruption d’arbitre ou d’adversaire sera punie”. Trois sanctions étaient prévues : le fouet (infligé sur place), l’exclusion et pour les cas les plus graves, l’amende. Cette dernière servait à financer des statues de Zeus, les Zanes, sur le socle desquelles étaient gravés les noms des athlètes pris la main dans le sac. Disposées dans le gymnase ou sur le trajet qui conduit au stade, elles rappelaient les exemples à ne pas suivre et formaient une sorte de mur de la honte. Rappelons qu’à l’époque, un titre olympique était un honneur suprême non seulement pour le vainqueur mais aussi pour toute sa famille sur l’ensemble du territoire de la Grèce. En 1904, le marathonien américain Fred Lorz a été disqualifié pour avoir parcouru l’essentiel de l’épreuve en voiture avant d’attaquer les six derniers kilomètres. En 1968, le premier athlète à avoir écopé d’une suspension dans l’ère moderne des Jeux était suédois. En 1968, le pentathlète Hans-Gunna Liljenwall a été sanctionné pour dopage. Il avait bu deux bières afin de se décontracter lors de son épreuve de tir…

Des disciplines artistiques

Il fut un temps où les J.O. n’étaient pas uniquement synonymes de sueur, d’exploits et de larmes. De 1912 à 1948, à l’instigation du baron Pierre de Coubertin, l’inventeur des Jeux olympiques modernes, il existait des épreuves dites artistiques. Pendant les 15 premières années, les “compétiteurs” sont peu nombreux dans les catégories de l’architecture, de la littérature, de la musique, de la peinture et de la sculpture. À partir de 1928 et les Jeux d’Amsterdam, c’étaient des centaines d’œuvres qui étaient en lice, toujours en lien avec le sport comme le voulait le père des J.O. contemporains. Mais en 1954, ces compétitions ont été abandonnées, le CIO ne pouvant accepter que les artistes soient des professionnels alors que l’amateurisme pur était de rigueur suivant les préceptes olympiques de Pierre de Coubertin.

Pendant la guerre froide, les deux Allemagne se présentent sous le même drapeau

Il est inutile de rappeler que les Jeux olympiques, tout sportifs qu’ils soient, ont aussi une dimension politique ou géopolitique. Il suffit de se souvenir de l’instrumentalisation de ceux organisés à Berlin en 1936, sous l’égide des nazis, ou encore de ceux de Moscou en 1980, boycottés par une cinquantaine de pays dont les États-Unis et de ceux de Los Angeles en 1984, boudés par les pays du bloc de l’Est. Dans ce contexte saviez-vous qu’à trois reprises, l’Allemagne pourtant scindée en deux a présenté une équipe sous un même drapeau après la Seconde Guerre mondiale ? C’était en 1956, 1960 et 1964. Son code auprès du CIO était EUA, pour Équipe unifiée d’Allemagne. À partir de 1965, la RDA (Allemagne de l’Est) a cependant fait cavalier seul et son comité olympique a été reconnu indépendant à partir de 1968. Pendant 20 ans, ce sont alors ses athlètes ont concouru sous la bannière de la RDA.

Le pandrace, la boucherie olympique

L’histoire des Jeux olympiques est jalonnée d’épreuves aujourd’hui jugées improbables : la corde à tirer, le saut sans élan, le tir au cerf courant (mécanique, le cerf, rassurez-vous !), le 200 mètres nage avec obstacles ou encore le tir aux pigeons, bien vivants ceux-ci. Mais il en est une qui fait froid dans le dos : le pancrace. Ce sport de combat clôturait les Jeux dans l’Antiquité. Tout était permis pour mettre K.O. l’adversaire excepté lui crever les yeux. La mort n’était pas exclue ! Heureusement qu’en relançant les Jeux modernes, le baron de Coubertin a précisé l’esprit du rendez-vous : “L’important n’est pas de gagner mais de participer”. Encore que cette phrase lui soit contestée. En réalité, il aurait plutôt déclaré, en 1908 : “L’important dans la vie n’est pas le triomphe mais le combat. L’essentiel ce n’est pas d’avoir vaincu mais de s’être bien battu”. la nuance est importante dans le cas du pancrace…