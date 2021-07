Personne n’arrivera frais au sommet." Tiesj Benoot et les cyclistes du Team Belgium ont ouvert de grands yeux en découvrant la carte du (très) long parcours olympique. Plus de 230 km. Près de 5 000 m de dénivelé. Deux longs cols mais, surtout, le Mikuni Pass. Une côte mortelle, située à 30 km du Fuji Speedway qui couronnera le successeur de Greg Van Avermaert, vainqueur le long de la plage de Copacabana en 2016. Après ce juge de paix, il restera une côte, puis les coureurs débouleront sur le circuit de Fuji. La différence se fera, c’est certain, dans le Mikuni Pass.