Sur la vidéo qu'elle a partagée sur les réseaux sociaux, on la voit consolider le bout de son embarcation avec du carbone et... un préservatif.

"Je parie que vous ne saviez pas que les préservatifs pouvaient être utilisés pour réparer un kayak", explique-t-elle avant de placer le bout de latex sur le carbone. "Ils sont très extensibles, très solides, cela donne au carbone une finition lisse."

Si cette technique était effectivement inconnue du grand public, elle est utilisée par les kayakistes.

Cette petite combine lui a en tout cas permis d'avoir un kayak tout beau, tout neuf et de remporter la médaille de bronze dans cette discipline. Avant de s'emparer de l'or en canoë slalom deux jours plus tard ! Celle qui courait après l'or depuis longtemps a enfin pu ajouter cette récompense à son impressionnant palmarès. Ce dernier renseigne trois titres mondiaux en K1 et quatre en C1 ainsi que sept victoires finales en Coupe du monde, cinq en C1 et deux en K1.