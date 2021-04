Pas de priorité de vaccination pour les athlètes olympiques

JO - Team Belgium

Le Comité olympique et interfédéral belge (COIB) a, lors d'un entretien avec le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke et le Premier ministre Alexander De Croo, à nouveau plaidé sans succès pour une vaccination plus rapide des athlètes olympiques contre le coronavirus, rapportent les journaux de Mediahuis samedi.