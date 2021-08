Cyclisme sur piste: Kenny de Ketele et Robbe Ghys échouent au pied du podium JO - Team Belgium La Rédaction Le duo belge a tout tenté en fin de course mais a échoué au pied du podium. © Belga

Kenny de Ketele et Robbe Ghys ont pris la quatrième place de la Madison, ce samedi matin. Après avoir pris beaucoup de retard dans le deuxième tiers de la course, le duo a tenté sa chance avec une solide attaque à 25 tours de l'arrivée, franchissant les deux sprints suivants seuls en tête. Avant d'être repris par la Grande-Bretagne à moins de 5 tours de l'arrivée.



Il aura manqué huit points aux Belges pour réussir l'exploit de se hisser sur le podium. C'est le Danemark qui s'impose finalement, devant la Grande-Bretagne et la France.