Si nous avions dû dresser le bilan belge de ces Jeux, il y a quelques jours, le propos aurait été quelque peu différent. Malgré trois médailles d’or, le Team Belgium n’avait encore récolté que cinq breloques à l’entame du dernier week-end de compétition. Puis, à quelques heures d’intervalle, l’équipe de jumping, d’abord, et Bashir Abdi, ensuite, en ont décroché deux de plus, faisant monter le total à sept : trois d’or (Nina Derwael, Nafissatou Thiam et les Red Lions), une d’argent (Wout Van Aert) et trois de bronze (Matthias Casse, l’équipe de jumping et Bashir Abdi).