Le contingent d’athlètes qualifiés pour les Jeux olympiques de Tokyo continue à croître rapidement. Ce samedi, engagés respectivement à Bruxelles et à Genève, ce sont deux athlètes francophones, le Namurois Eliott Crestan (800 m) et le Carolo Ismaël Debjani (1 500 m), qui ont validé à leur tour leur billet pour le Japon, le second en établissant un nouveau record de Belgique.

Ce qui porte à 15 le nombre d’athlètes qualifiés individuellement pour les Jeux olympiques et qui comprend aussi les noms de Cynthia Bolingo (400 m), Elise Vanderelst (1 500 m), Hanne Claes et Paulien Couckuyt (400 m haies), Hanne Verbruggen et Mieke Gorissen (marathon), Nafi Thiam (hauteur, longueur et heptathlon), Isaac Kimeli (5 000 m et 10 000 m), Ben Broeders (perche), Bashir Abdi et Koen Naert, Dieter Kersten (marathon) ainsi que celui de Thomas Van der Plaetsen (décathlon). Sans oublier les trois équipes de relais 4 x 400 m, masculine, féminine et mixte, qui nous représenteront également et dont la qualification est entérinée depuis la fin de l’été 2019. À qui le tour ?