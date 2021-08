L'Iranien Morteza Mehrzad a fait son entrée ce mardi dans le stade de Jeux paralympiques de Tokyo, à l'occasion de la cérémonie d'ouverture officielle de la compétition. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le volleyeur de 33 ans n'est pas passé inaperçu. Et pour cause: il mesure 2,46m, ce qui fait de lui l'athlète le plus grand des Jeux (olympiques et paralympiques), mais aussi le deuxième homme (vivant) le plus grand du monde.

Morteza Mehrzad souffre en réalité d'acromégalie, une maladie caractérisée par une sécrétion trop importante d'hormone de croissance. De plus, le sportif géant a été victime d'un accident de vélo à 15 ans, qui a abîmé sa hanche et sa jambe droites et occasionné plus tard une différence de croissance entre ses deux jambes. Il se déplace maintenant toujours à l'aide de béquilles ou en fauteuil roulant.

Ces handicaps font que Morteza Mehrzad est considéré comme un athlète paralympique, et cela fait deux éditions de suite qu'il participe aux Jeux, après ceux de 2016 à Rio où son équipe a remporté la médaille d'or du tournoi de volleyball. Il est un sacré atout pour l'équipe iranienne, puisqu'il est le seul joueur à dépasser la hauteur du filet sur le terrain, situé à 1m15 du sol dans les compétitions de volleyball assis.