"Évidemment, je suis déçue de chaque défaite, mais celle-ci fait plus mal que les autres", a expliqué Osaka. "Tout s'est mal passé aujourd'hui, il suffit de regarder le match pour s'en rendre compte. C'était comme si toutes les choses sur lesquelles je m'appuie habituellement m'avaient lâchée. J'ai l'impression que mon attitude (sur le court) n'était pas très bonne parce que je n'ai pas vraiment su faire face à la pression. Mais c'est le mieux que j'ai pu faire dans ces circonstances".

Double lauréate de l'Open d'Australie et de l'US Open, Naomi Osaka faisait figure de favorite pour ce tournoi, qu'elle jouait à domicile, avec les attentes que cela engendrait. "J'ai vraiment l'impression qu'il y avait beaucoup de pression autour de ces Jeux. Je pense que c'est peut-être parce que je n'ai jamais participé à des Jeux Olympiques auparavant et que pour la première année c'était un peu trop pour moi. Mais je reste malgré tout satisfaite de la manière dont j'ai joué, vu que je n'avais pas fait de compétition depuis un moment", a analysé l'athlète qui a allumé la flamme olympique lors de la cérémonie d'ouverture.

A Tokyo, Osaka disputait son premier tournoi depuis son retrait à Roland-Garros. "J'ai déjà fait de longues pauses dans ma carrière et j'ai toujours réussi à bien m'en sortir après. Je ne dis pas que je me suis mal débrouillée ici, mais ce sont mes attentes qui étaient beaucoup plus élevées".