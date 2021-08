Sept heptathlons à plus de 6 500 points (dont un au-delà des 7 000…), deux pentathlons à plus de 4 800 points, trois médailles d’or et une d’argent à l’heptathlon, deux médailles d’or au pentathlon : les chiffres semblent parler d’eux-mêmes. Ils témoignent de la domination quasi totale qu’exerce Nafi Thiam sur les épreuves combinées depuis maintenant cinq ans.