Vitrine sportive mais aussi vitrine de la puissance du pays organisateur, les Jeux olympiques se doivent de montrer "patte verte" dans un monde où la dégradation de l’environnement est devenue un enjeu géopolitique planétaire. Pointée du doigt en raison de l’énorme impact écologique lié à un développement économique mené tambour battant depuis le début du millénaire, la Chine n’ignore pas cette réalité.

En 2008 déjà, Pékin avait mis un point d’honneur à organiser des JO d’été "verts" dans une capitale renommée pour la couleur grise de son ciel, plombé par une pollution de l’air omniprésente. Pour corriger - et maquiller un peu - cette image, le régime communiste avait imposé une série de mesures dont les bénéfices se sont fait ressentir de façon temporaire pendant la période des Jeux, mais aussi parfois de façon plus durable. Les usines les plus polluantes avaient notamment été déménagées ou mises à l’arrêt plusieurs semaines en amont de l’événement alors que la circulation automobile était limitée.

(...)