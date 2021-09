C’est l’histoire d’un bon gars. Un Liégeois avec un caractère bien trempé qui a vu sa vie basculer en 1997 alors qu’il n’avait pas encore 20 ans : "J’ai bêtement glissé en voiture dans un virage, à 60 km/h, et j’ai percuté un poteau", relate Roger Habsch, qui s’est retrouvé en chaise avec des lésions tétraplégiques (C6-C7) qui conduisent à des paralysies au niveau des membres inférieurs et supérieurs. "Ma vie a basculé en une fraction de seconde. Après cela, il faut se reconstruire, aller de l’avant. Vivre, tout simplement. J’ai toujours estimé que j’avais eu beaucoup de chance par rapport à certains et je vis très bien ma vie. Chaque année, je mets sur Facebook la photo de l’épave de la voiture et je nomme cela ma fête de roulettes. C’est le jour du début de ma nouvelle vie. Et finalement, j’ai vécu plus assis que debout. Et pour moi, c’est une fierté d’être arrivé où j’en suis avec mon handicap. La vie est belle avec beaucoup de bonheur."

Ancien handbiker, l’athlète du RFC Liège décide en 2017 de se tourner vers l’athlétisme et de viser une qualification pour les Jeux de Tokyo. À force de travail, il devient dans ses disciplines (100 m et 200 m en T51) une référence. Mais il y a trois mois commence une histoire qui a failli transformer son rêve en cauchemar.

Des records éclatés