BIATHLON - Herrmann sans trembler

Un résumé des temps forts de la journée de compétition de ce lundi 7 février aux Jeux olympiques de Pékin.

L’Allemande Denise Herrmann, 33 ans, est devenue championne olympique de l’individuel (15km) sur le site de Zhangjiakou, une médaille d’or qui est aussi sa première aux JO. Elle a tiré à 19/20 et bouclé l’épreuve en 44:12.7. La Française Anaïs Chevalier-Bouchet s'empare, elle, de la médaille d'argent (sa deuxième après le relais mixte de samedi) à 9.4 secondes d'Herrmann, la Norvégienne Marte Olsbu Roeiseland, favorite pour l'or, complétant le podium à 15.3 secondes après avoir commis deux fautes au tir. La Belge Lotte Lie, qui a commis autre fautes au tir, a terminé à la 45e place sur 86 athlètes classées. Une petite déception.

© Belga

PATINAGE DE VITESSE – le sacre historique d’Ireen Wüst

À 35 ans, la Néerlandaise Ireen Wüst a remporté, sur 1.500m, grâce à un nouveau record olympique (1 :53.28), une nouvelle médaille d’or aux JO. Elle est ainsi devenue la première athlète, hommes et femmes confondus, à s’imposer au cours de cinq Jeux olympiques différents. Son premier titre (le 3.000m) remonte à l’édition 2006 à Turin. Elle s’est ensuite imposée successivement à Vancouver (1.500m), Sotchi (3.000m et poursuite par équipes) et Pyeongchang (1.500m). Au-delà de ses six titres olympiques, elle compte également cinq médailles d'argent et une de bronze aux Jeux. Bref, elle est un monument du sport néerlandais ! Et du sport mondial car, avec 12 médailles, Ireen Wüst n’est devancée que par la fondeuse Marit Bjoergen (15, dont 8 en or) et le biathlète Ole Einar Bjoerndalen (13, dont 8 en or). Wüst égale un autre Norvégien, le fondeur Bjoern Daehlie, qui s'est adjugé 12 médailles, dont 8 en or. Notre compatriote Sandrine Tas a terminé, pour sa part, à la 29e et avant-dernière place (2:03.39) pour sa première course de la quinzaine.

© Belga

SHORT-TRACK – Fontana en or, le top 5 pour Desmet

L'Italienne Arianna Fontana a conservé son titre olympique du 500m en devançant la Néerlandaise Suzanne Schulting et la Canadienne Kim Boutin. Mais le public belge n’a eu d’yeux que pour Hanne Desmet, formidable cinquième de l’épreuve à l’issue d’une journée mouvementée au cours de laquelle elle aura disputé trois courses. L’Anversoise, première Belge en finale olympique du short-track, a pris la 5e place (42.941, nouveau record de Belgique) et offert à notre pays son deuxième top 8 lors de ces Jeux de Pékin. De quoi la mettre en confiance avant le 1.000m, épreuve dont elle est la vice-championne du monde en titre !

Chez les hommes, on a assisté à un match Chine-Hongrie en finale du 1.000m, le pays-hôte réalisant le doublé grâce à Ren Ziwei et Li Wenlong après la carte jaune adressée au Hongrois Shaolin Sandor Liu, premier à franchir la ligne mais auteur de deux irrégularités.



© Belga

SKI ALPIN - Beat Feuz (descente) et Sara Hector (géant) en favoris

Dix centièmes de seconde ! C’est l’écart qui a séparé, à l’issue de la descente masculine, le Suisse Beat Feuz, 34 ans, de son dauphin, le Français Johan Clarey, âgé pour sa part de… 41 ans. Quant au médaillé de bronze, l’Autrichien Matthias Mayer, il ne pointe qu’à 16 centièmes, preuve que la victoire s’est jouée dans un mouchoir de poche dans l’épreuve-reine. Le palmarès de Beat Feuz (3 médailles mondiales, 3 médailles olympiques, 16 victoires en Coupe du monde) l’illustre à merveille : ce n’est pas n’importe quel skieur qui est devenu champion olympique de descente. Johan Clarey, lui, se consolera avec le record du plus vieux médaillé de l’histoire du ski alpin et sa formidable breloque en argent !

© Belga

Chez les femmes, la surprise du jour est venue de l’élimination précoce, dès la première manche du slalom géant, de la tenante du titre américaine Mikaela Shiffrin. Pas sûr toutefois qu’elle aurait eu son mot à dire face à la Suédoise Sara Hector, remarquable de régularité cette saison (trois victoires sur quatre en Coupe du monde), et qui a fait honneur à son statut de favorite pour remporter son premier titre olympique. L'Italienne Federica Brignone et la Suissesse Lara Gut-Behrami complètent le podium, à respectivement 28 et 72 centièmes.

© Belga

SNOWBOARD - Max Parrot, de l’argent à l’or

Vice-champion olympique en 2018, le Canadien Max Parrot a, cette fois, remporté la médaille d’or du slopestyle en Chine grâce à un deuxième run proche de la perfection (90,96 points). Pour le nouveau champion olympique, qui a devancé le Chinois Su Yiming (88,70 pts), premier médaillé chinois de sa discipline, et un autre Canadien, Mark McMorris (88,53 pts), il s’agit d’une belle revanche sur la vie. Quelques mois après avoir remporté la médaille d'argent à Pyeongchang, Max Parrot avait en effet appris qu'il souffrait d'un cancer du système lymphatique. Après une parenthèse de six mois pour se soigner, il a alors repris le sport de haut niveau et le voilà au sommet ! "Abandonner n’a jamais été une option", a-t-il souligné.