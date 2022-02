Mikaela Shiffrin a passé plus de temps à l’interview que sur la piste, ce mercredi, à Yanqing, où l’Américaine a été éliminée dès la première manche du slalom, après avoir connu pareille mésaventure, lundi, sur le géant. La double championne olympique (slalom en 2014, géant en 2018) n’a franchi que quelques portes (cinq) avant de s’arrêter. Une sortie de piste douloureuse pour celle qu’on présentait comme une star de ces JO et qui aura encore le super-G, dès ce vendredi, puis la descente et le combiné, pour sauver son rendez-vous olympique.

"Je suis très déçue et j’ai des raisons de l’être, mais j’ai connu des situations bien plus dures dans ma vie… " a tenté de relativiser Mikaela, en sanglots, elle qui a subi ces deux dernières années le décès accidentel de son père et des douleurs récurrentes au dos.



