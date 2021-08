L’équipe belge de jumping s’est qualifiée grâce à une belle deuxième place et visera la médaille ce samedi à partir de midi.

Pas une barre au sol et seulement quatre petits points de pénalité de temps. L’équipe belge de jumping a réalisé la qualification parfaite qui lui a permis de terminer deuxième sans forcer.

"Tactiquement, tout s’est passé comme prévu", dit Jérôme Guéry. "Nous voulions être sans pression au niveau du timing mais ne commettre aucune erreur. Nous sentions tous que nous pouvions aller plus vite mais ce sera pour la finale."

Le niveau de difficulté va augmenter et le chrono comptera.

"C’est ce qui fera peut-être la différence entre une médaille et une déception", poursuit le cavalier de Sart-Dames-Avelines. "On a tous réalisé de bons parcours en qualification sans prendre le moindre risque. Le fait de partir avant-dernier (NdlR : grâce à la deuxième place) nous permettra d’évaluer le parcours et nos adversaires et de nous adapter si besoin." ...