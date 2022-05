Neuf s'aligneront en gym acrobatique et un en tumbling, a annoncé vendredi la fédération flamande de gymnastique (Gymfed). La Belgique est une nation phare de la gymnastique acrobatique et l'absence de la Russie devrait encore confirmer ce constat. Lors des derniers championnats du monde à Bakou, la Belgique avait enlevé 7 titres, deux médailles d'argent et une de bronze.

Bo Hollebosch (Sportiva Sint Gillis Waas), Lise De Meyst (Ambitious Pro Gymnastics) et Kim Bergmans (Ambitious Pro Gymnastics) formeront le trio féminin. Wannes Vlaeminck (Vaste Vuist Lauwe), Simon De Wever (TK Werchter), Jonas Raus (Gymfinity) et Viktor Vermeire (Sportac Deinze) composeront le groupe masculin. Helena Heijens (Acro II Gym) et Bram Röttger (TK Werchter) disputeront les épreuves de duo mixte. Ils se prépareront notamment à l'occasion de la Coupe du monde à Maia du 13 au 15 mai et aux championnats de Belgique à Gand.

Sam D'hoop (Turnkring Oostakker) disputera l'épreuve de tumbling. Il avait qualifié la Belgique lors des Mondiaux de Tokyo en 2019, ses premiers chez les seniors, en terminant dans le top 10. Outre les championnats de Belgique, Sam D'hoop va participer aux championnats d'Europe de Rimini.

Les Jeux Mondiaux (World Games) sont un rendez-vous multi-sports quadriennal, tenu un an après les JO. Ils regroupent des disciplines qui ne sont pas olympiques tout en étant reconnues par le CIO. Ils ont été reportés d'un an en raison de la pandémie de coronavirus en 2020 et de la tenue des JO de Tokyo, reportés eux aussi d'un an, en 2021