Dix mille mètres à oublier au plus vite pour Isaac Kimeli JO - Team Belgium David Lehaire © AFP

Dix-huitième du 10 000, Isaac Kimeli doit réagir en vue du 5 000 m.



Il est arrivé dégoulinant de sueur en zone mixte. Dans la fournaise du stade olympique de Tokyo, Isaac Kimeli venait d’en finir, quelques minutes plus tôt, avec la finale du 10 000 m. Et le moins que l’on puisse écrire est qu’il n’avait pas prévu le scénario : dix-huitième (en 28:31.91) d’une course menée sur un rythme beaucoup trop élevé pour lui et remportée par Selemon Barega. "Je me sentais bien, je restais dans le milieu du peloton. Mais, soudain, ils ont accéléré et j’ai été totalement incapable de suivre."



(...)