Les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 débutent à peine - la cérémonie d'ouverture a commencé ce vendredi à 13h - que les athlètes présents dans le village depuis quelques jours nous offrent déjà de belles images. Nina Derwael a ainsi partagé sur Instagram une photo d'elle et du joueur de tennis serbe, Novac Djokovic, dans une posture dans laquelle on n'a pas l'habitude de le voir. En effet, pour prendre la pose auprès de la gymnaste belge, ce dernier effectue un grand écart des plus réussis.

On retrouvera Djokovic sur le court demain, pour le premier tour des simples messieurs, face à au Bolivien Hugo Dellien.