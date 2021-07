Le training qu’il porte au cœur du Village olympique renseigne sa nationalité : suédoise. Mais Armand Duplantis parle et se comporte comme un Américain. Il faut dire qu’il est attaché aux deux patries. S’il est un digne représentant de la Suède partout dans le monde, c’est parce qu’il a voulu faire plaisir à sa maman, ancienne heptathlète. Mais il vit aux États-Unis, terre de son père, ancien perchiste. Quand il s’exprime, Mondo, comme on l’appelle depuis son plus jeune âge, laisse, d’ailleurs, échapper un fort accent du sud des States.

"Je parle suédois, mais juste ce qu’il faut pour survivre", sourit celui qui disputait la nuit dernière les qualifications du concours à la perche.

Histoire de mettre la star tout à fait à l’aise, le paternel fait partie du staff sportif de la délégation jaune et bleu. Il a beau détenir le record du monde de la discipline, Duplantis réagit comme un gars de son âge (21 ans) à l’évocation des Jeux olympiques. "Ce sont les Jeux. C’est le temps du grand show !"