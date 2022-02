Eileen Gu, la star made in USA qui fait briller la Chine JO - Team Belgium Laurent Monbaillu © D.R.

Médaillée d’or en Big Air pour le pays de sa mère, la Californienne vise trois titres à Pékin.



Un double cork 1620 (quatre tours et demi en l’air avec deux fois la tête en bas) exécuté lors de son dernier run en Big Air a permis à Eileen Gu de faire la différence par rapport à la Française Tessa Ledeux et de s’offrir ce mardi, à 18 ans, un premier titre olympique en ski freestyle. Dans le paysage surréaliste du snowpark industriel de Shougang, le sourire de la Chinoise avait autant d’éclat que l’or de sa médaille. Et ce n’est peut-être pas la dernière fois qu’on l’apercevra, la triple médaillée des X-Games 2021 visant encore deux autres titres, en slopestyle et en halfpipe, des disciplines dont elle a remporté les titres mondiaux en 2021 en dépit d’une main blessée.



(...)