Ils ont défilé le long du quai dans des bateaux, devant environ 2.000 personnes, selon les estimations de la police, et sous des applaudissements nourris. Emma Plasschaert (quatrième en Laser Radial en voile), la sprinteuse Imke Vervaert (septième avec les Belgian Cheetahs), le rameur Tim Brys (cinquième en deux de couple en aviron), Bashir Abdi (médaille de bronze au marathon) et le hockeyeur Antoine Kina (médaillé d'or avec les Red Lions) se partageaient les deux embarcations. Ils étaient précédés d'un bateau se chargeant de l'animation musicale.

L'ambiance est montée au fur et à mesure que les bateaux s'approchaient du centre-ville. Avec une météo favorable, les sportifs et leurs supporters ont pu profiter du soleil de fin de journée. Les médaillés ont exposé leur médaille au public qui les a acclamés en chantant et en dansant.

L'accueil reçu était quelque peu comparable à celui auquel ont eu droit les joueurs de la Gantoise après avoir conquis le titre national en mai 2015. A l'époque, les footballeurs avaient également défilé dans la ville sur des bateaux devant leurs supporters, mais leur nombre était bien plus important.