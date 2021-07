On attendait énormément d’Emma Plasschaert, vendredi, pour ses deux dernières régates et elle a déçu. L’Ostendais y a réalisé son moins bon résultat sur la dixième et dernière course qualificative avec une 21e place.

Heureusement pour elle, elle ne sera pas prise en compte lors du décompte final, chaque participante voit sa pire course "scratchée". Elle ne pourra par contre pas effacer ses 17es places de la 9e régate et de début de semaine. Elle a reculé d’une position par rapport à jeudi pour être 5e avant la régate finale de dimanche.



(...)