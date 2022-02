Si la Norvège, côté masculin, et le Canada, côté féminin, ont décroché le titre olympique de poursuite par équipes en patinage de vitesse, la palme du jour est revenue à la Néerlandaise Ireen Wüst, médaillée de bronze avec ses coéquipières Marijke Groenewoud et Irene Schouten.

À 35 ans (!), Wüst s’offre ainsi une 13e médaille olympique, égalant au palmarès l’illustre biathlète norvégien Ole Einar Bjoerndalen ! Dans sa belle armoire à médailles, Ireen Wüst en possède désormais 6 en or, 5 en argent et 2 en bronze. Seule la skieuse de fond norvégienne Marit Bjoergen, avec 15 médailles olympiques (8 en or, 4 en argent, 3 en bronze depuis Pyeongchang 2018), devance encore la Néerlandaise alors que Bjoerndalen est donc deuxième ex-aequo avec 8 en or, 4 en argent et 1 en bronze.

Pour la petite histoire, la poursuite par équipes en patinage de vitesse est inspirée de celle en cyclisme sur piste et figure au programme olympique depuis 2006, à Turin.