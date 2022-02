Avec sa longue chevelure descendant sur ses épaules, sa moustache fournie et ses imposants tatouages colorés, lui conférant un air de barbare des glaces, Matt Hamilton a fait écarquiller quelques yeux parmi les téléspectateurs des Jeux olympiques de Pékin assistant à la compétition de curling. Ceux qui le connaissaient déjà se sont, eux, peut-être davantage attardés sur un détail vestimentaire, à savoir ses chaussures multicolores. Une paire de baskets issues de la collection du champion de skateboard Paul Rodriguez et que le roi du curling a customisées afin de pouvoir les porter lors de la pratique de son sport préféré. Derrière ce look improbable se cache pourtant un authentique champion olympique, médaillé d’or en 2018 à Pyeongchang. Et si ce sportif de 32 ans ne se coupe plus les cheveux depuis quelques mois, c’est pour une bonne cause, à savoir récolter des dons pour la recherche contre le cancer. Champion jusqu’au bout !

© AP