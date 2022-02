La plus jeune membre de notre délégation sera la première à s’élancer (en slopestyle, dans la nuit de vendredi à samedi, à 3h45 exactement pour son premier run) dans ces JO d’hiver.



À 17 ans, la snowboardeuse Evy Poppe est l’un de nos plus grands talents en devenir, comme en témoignent son titre de championne du monde juniors et sa médaille d’or aux JO de la jeunesse.



Préférée à Loranne Smans, qui avait décroché la place de quota dont bénéficie la Belgique, elle se retrouve un peu sous pression.



"À la place de Loranne, j’aurais aussi mal réagi..."



"Je comprends la déception de Loranne, j’aurais aussi mal réagi à sa place, mais je n’y peux rien. Je veux saisir la chance que j’ai reçue et montrer mes ‘tricks’ les plus difficiles, en espérant terminer le plus haut possible au classement", indique la Gantoise.

Le programme

Samedi 5

Biathlon

10 h > Relais mixte (FINALE)



Curling

2 h 05 > Double mixte (phase de groupes)

Australie - Norvège, Suisse - Suède.

7 h 05 > Double mixte (phase de groupes)

Chine - États-Unis, Tchéquie - Grande-Bretagne, Suède - Canada, Australie - Italie.

13 h 05 > Double mixte (phase de groupes)

Grande-Bretagne - Italie, Norvège - Chine, Tchéquie - Suisse, États-Unis - Canada.



Hockey sur glace

5 h 10 > Phase de groupes F

Canada - Finlande.

9 h 40 > Phase de groupes F

Tchéquie - Suède, Danemark - Japon.

14 h 10 > Phase de groupes F

États-Unis - ROC.



Luge

12 h 10 > Individuel H (run 1)

13 h 50 > Individuel H (run 2)



Patinage de vitesse

9 h 30 > 3 000 m F (FINALE)



Saut à skis

7 h 20 > Tremplin normal

Tour de qualification individuel H

11 h 45 > Tremplin normal

Individuel F (saut 1)

12 h 35 > Tremplin normal

Individuel F (saut 2/FINALE)



Short-track

12 h > Séries 500 m F

Hanne Desmet

12 h 35 > Séries 1 000 m H

Stijn Desmet

13 h 20 > Relais mixte (quarts)

13 h 50 > Relais mixte (demies)

14 h 15 > Relais mixte (finale B)

14 h 25 > Relais mixte (FINALE)



Ski acrobatique

11 h > Bosses H (qualif.)

12 h 30 > Bosses H (FINALE)



Ski de fond

8 h 45 > Skiatlon F (FINALE)



Snowboard

3 h 45 > Qualif. Slopestyle F (run 1)

Evy Poppe

4 h 45 > Qualif. Slopestyle F (run 2)

Evy Poppe