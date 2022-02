La polémique

C’est le feuilleton dont tout le monde se serait volontiers passé. À 15 ans, Kamila Valieva, championne d’Europe en titre de patinage artistique et favorite pour le titre olympique, s’est retrouvée au centre d’une regrettable affaire de dopage qui n’a pas encore livré tous ses secrets.

Ayant commencé ses Jeux par un titre dans l’épreuve par équipes, et la réalisation de deux quadruples sauts (une première !), la jeune patineuse a été notifiée le lendemain d’un contrôle positif suite à un test réalisé… le 25 décembre. S’en est suivi un imbroglio impliquant le CIO et les autorités antidopage pour statuer sur la participation de Valieva à l’épreuve individuelle et sur le sort réservé à la cérémonie protocolaire. Autorisée la veille à se produire, l’adolescente a livré un programme court impeccable avant de s’effondrer lors du libre, cédant sous la pression et chutant à plusieurs reprises, pour échouer au pied du podium. Une image désastreuse pour le sport de haut niveau de manière générale mais aussi pour la Russie, de surcroît incapable de gérer certaines dérives autoritaires de sa coach. Si les résultats sont considérés comme provisoires, l’affaire Valieva, elle, fera date !