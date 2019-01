Le COIB a sélectionné 16 athlètes issus de 5 sports différents pour participer au Festival Olympique de la Jeunesse Européenne qui aura lieu à Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine, du 10 au 15 février. Parmi eux, 4 jeunes athlètes francophones: les biathlètes Samuel Crenier et Florent Gabriel et les skieurs Nicolas Hotermans et Alessio Rappagliosi

Le Team Belgium sera donc présent dans 5 sports au programme de Sarajevo : le biathlon, le short-track, le ski de fond, le ski alpin et le snowboard. Le Team Belgium ne présente personne en hockey sur glace ni en patinage artistique.

"C’est la plus grande délégation jamais enregistrée par le Team Belgium lors d’un FOJE d’hiver !", explique le Chef de Mission, Rudy Lahor. "Pour la première fois le Team Belgium aura des représentants en biathlon, en ski de fond et en snowboard. Lors de la première édition d’hiver à Aoste en 1993,la plus grande délégation à ce jour, 10 athlètes avaient été sélectionnés dans 4 sports."

“Les athlètes sont sélectionnés pour le FOJE sur bases des propositions des fédérations nationales. Le FOJE est une compétition d’évaluation", poursuit Rudy Lahor. "C’est important de pouvoir comparer les prestations de nos athlètes avec celles du Top européen dans leurs sports et dans leur catégorie d’âge."

Et de poursuivre : "Un autre point important dans ces compétitions pour les jeunes athlètes, c’est l’expérience d’une compétition internationale qui va permettre à l’athlète de ‘grandir’. C’est une expérience qui leur servira pour leur carrière future."

Les skieurs Sam Maes et Kim Vanreusel, tout comme la patineuse artistique Loena Hendrickx, avaient pris part au FOJE de Montafon en 2015. Trois ans plus tard, ils ont tous les trois participé aux Jeux Olympiques d’hiver de PyeongChang.

Pendant le FOJE, c’est aussi l’occasion pour les athlètes de faire connaissance avec les traditions des Jeux Olympiques. Durant la cérémonie d’ouverture, la flamme olympique sera allumée et les drapeaux de tous les pays participants défileront.

Deux hôtels de Sarajevo, dans lesquels seront logées les différentes délégations, feront office de village des athlètes.

Tout comme pour les Jeux Olympiques, le FOJE se décline en édition d’hiver et en édition d’été.

La sélection

Le Team Belgium partira le 9 février de Zaventem pour Sarajevo avec une escale à Ljubljana. Les snowboardeurs partiront eux déjà un jour plus tôt : le 8 février.

Samuel Crenier Biathlon - 12,5km Individuel ; 7,5km Sprint

Florent Gabriel Biathlon - 12,5km Individuel ; 7,5km Sprint

Lieselot Noiron Short-track - 500m; 1000m; 1500m; 3000m relais mixte

Nienke Schepers Short-track - 500m; 1000m; 1500m; 3000m relais mixte

Leander Schepers Short-track - 500m; 1000m; 1500m; 3000m relais mixte

Warre Van Damme Short-track - 500m; 1000m; 1500m; 3000m relais mixte

Mathis Poutot Ski de fond - 10km Classique; 7,5km libre ; 1,2km Sprint Classique*

Jana Caremans Ski alpin - Slalom; Slalom géant ; Mixed Team Parallel Event

Julie De Leeuw Ski alpin - Slalom; Slalom géant ; Mixed Team Parallel Event

Axelle Mollin Ski alpin - Slalom; Slalom géant ; Mixed Team Parallel Event

Arthur Cannaerts Ski alpin - Slalom; Slalom géant ; Mixed Team Parallel Event

Nicolas Hotermans Ski alpin - Slalom; Slalom géant ; Mixed Team Parallel Event

Alessio Rappagliosi Ski alpin - Slalom; Slalom géant ; Mixed Team Parallel Event

Robin Wyffels Ski alpin - Slalom; Slalom géant ; Mixed Team Parallel Event

Jules De Sloover Snowboard - Slopestyle; Big Air

Dylan Van Hoeij Snowboard - Slopestyle; Big Air

(*) Sous réserve de sa naturalisation (il est Français)