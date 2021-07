Deux équipes asiatiques, deux africaines, deux américaines, une seule venue du Vieux Continent. Hormis l’Espagne, tous les représentants européens sont complètement passés à côté de leurs JO.

La France et l’Allemagne, qui regrettent amèrement de ne pas avoir pu compter sur de nombreux joueurs retenus par leur club, sont les deux grosses déceptions. La Roumanie, belle surprise de l’Euro U21 en 2019, n’est quant à elle pas parvenue à confirmer.

Si l’Argentine a également été éliminée de manière étonnante au stade de la phase de poules, il est en revanche à relever que plusieurs nations ont été épatantes jusqu’à présent. À commencer par le pays hôte qui a étrillé la France (4-0) pour réaliser un superbe 9 sur 9, sous l’impulsion de sa star Takefusa Kubo, joueur appartenant au Real Madrid.

Le Japon fait désormais figure de sérieux outsider à une médaille. D’autant que l’équipe a un beau coup à jouer face aux Néo-Zélandais en quarts, ce samedi matin. La Corée du Sud, emmenée par le milieu de Valence, Kang-in Lee, réalise aussi un beau parcours. Mais elle devra se frotter à une belle équipe du Mexique.

La Côte d’Ivoire, qui a tenu tête au Brésil (0-0) et à l’Allemagne (1-1), devra en revanche se farcir l’Espagne, grand favori du tournoi avec ses six joueurs présents à l’Euro. On pourrait avoir un explosif Japon – Espagne en demi-finale. Mais tout le monde attend déjà une finale Espagne – Brésil.