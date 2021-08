A l'issue d'un match rugueux dominé par le Seleção mais sans but pendant 120 minutes de jeu, les Brésiliens se sont montrés plus précis que les Mexicains lors de la séance de penaltiess (4-1) et pourront défendre leur titre obtenu à Rio en 2016. Ils affronteront le Japon ou l'Espagne. A l'Ibaraki Kashima Stadium, les Brésiliens se sont créés les meilleures occasions de la demi-finale mais ont longtemps buté sur un excellent Ochoa. Dans la première demi-heure, le gardien mexicain a repoussé les tentatives d'Arana, Antony et Dani Alves sur coup franc. Le VAR est lui aussi intervenu pour annuler un penalty sifflé par l'arbitre bulgare Georgi Kabakov en faveur du Brésil. Contraint à la contre-attaque, le Mexique a utilisé les reconversions rapides comme armes pour s'offrir deux grosses opportunités en fin de première mi-temps avec des frappes de Luis Romo et Antuna, détournées par le gardien Santos.

La confrontation a perdu en intensité au retour des vestiaires, le Brésil a maintenu le contrôle de la possession et les fautes se sont multipliées. A la 81e minute, le poteau a repoussé la tête croisée de l'attaquant d'Everton Richarlison et a permis au Mexique d'accrocher les prolongations.

La physionomie du match n'a pas été bouleversée lors de la demi-heure supplémentaire, avec un Brésil globalement maître de la possession et un Mexique attentiste, prêt à s'engouffrer dans les rares espaces délaissés par la Seleção.

Aux tirs au but, Santos s'est transformé en héros de la demi-finale en détournant la frappe d'Aguirre, avant que Vasquez ne frappe le poteau. Les Brésiliens ont eux tous trouvé les filets et Reinier a bouclé la qualification dès le quatrième tir.