Golf: l'Américain Xander Schauffele champion olympique, Pieters et Detry loin du podium

Installés à la 14e place du classement général à l’issue de la 3e journée de compétition, Thomas Detry et Thomas Pieters, 4e à Rio, pouvaient encore espérer monter sur le podium des Jeux olympiques de Tokyo, ce dimanche. Malheureusement, les deux golfeurs belges, qui ne se trouvaient qu’à quatre longueurs de la médaille de bronze à l’aube de la dernière journée, ne sont pas parvenus à résorber leur retard sur sur le parcours du Kasumigaseki Country Club.



Au cours d’une journée marquée par l’incroyable remontée du Slovaque Rory Sabbatini, les deux Thomas ont ainsi bouclé leur 4e tour de la semaine avec une carte de 68 (3 coups sous le par) pour Pieters et une carte de 69 (2 coups sous le par) pour Detry.



Tous les deux devancés par près de 30 concurrents sur la seule journée de ce dimanche, les golfeurs belges bouclent leurs Jeux olympiques sur un résultat décevant. Thomas Pieters - dont la très mauvaise journée de vendredi a pesé lourd dans la course au podium - terminant à la 16e place, et Thomas Detry, pour qui il s’agissait des premiers Jeux, s’offrant la 22e place du classement général final.



"Je n’ai pas commencé la journée de la meilleure façon, reconnaissait le Bruxellois à l’issue de la dernière journée. Je suis bien revenu dans le coup après le 10e trou puisque j’affichais un score de -2 sous le par et qu’il me restait encore quelques opportunités pour glaner l’une ou l’autre place au classement. Malheureusement, peu de putts sont rentrés ensuite."



Schauffele s’impose



Leader depuis le soir de la deuxième journée, l’Américain Xander Schauffele a remporté le titre olympique succède au palmarès au Britannique Justin Rose.



Rory Sabbatini, 17e ce dimanche matin et un coup derrière les deux Belges, a signé la carte de la semaine en ralliant le club house en 61 coups, soit 10 sous le par, après un eagle, dix birdies et deux bogeys.