Golf: la Belge Manon de Roey termine à la 46e place, l'Américaine Nelly Korda titrée JO - Team Belgium La Rédaction Comme vendredi, Manon de Roey a rendu une carte de +3 ce samedi, continuant à reculer au classement. © Belga

Après avoir réussi le par mercredi et un joli -3 jeudi, notre joueuse de 29 ans s'est quelque peu écroulée avec deux cartes successives de +3 ces vendredi et samedi. Elle termine donc à la 46e place sur 60 participantes, à 19 coups de la médaille d'or remportée par l'Américaine Nelly Korda (qui s'est toutefois fait peur ce samedi) et à 18 coups de l'argent et du bronze, que sont en train de se départager la Japonaise Mone Inami et la Néo-Zélandaise Lydia Ko.