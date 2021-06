Les noms des 60 golfeurs masculins qualifiés pour les Jeux olympiques de Tokyo ont été dévoilés ce mardi. On retrouve, sans surprise, deux Belges dans cette liste : Thomas Detry (n°94) et Thomas Pieters (n°107). Pour le premier, il s’agira d’une première expérience sur la scène olympique tandis que le second a déjà participé à l’édition 2016, à Rio de Janeiro, échouant au pied du podium (4e). Jérôme Theunis, coach privé des deux joueurs, sera le capitaine de l’équipe belge.

Nicolas Colsaerts et Chloé Leurquin étaient les deux autres golfeurs belges engagés au Brésil il y a cinq ans. Le plateau féminin pour Tokyo sera dévoilé la semaine prochaine et Manon De Roey, pour la Belgique, devrait en être.

Les qualifiés :

Jon Rahm (Esp)

Justin Thomas (USA)

Collin Morikawa (USA)

Xander Schauffele (USA)

Bryson DeChambeau (USA)

Rory McIlroy (Irl)

Viktor Hovland (Nor)

Hideki Matsuyama (Jap)

Paul Casey (G-B)

Abraham Ancer (Mex)

Sungjae Im (CdS)

Cameron Smith (Aus)

Joaquin Niemann (Chi)

Tommy Fleetwood (G-B)

Corey Conners (Can)

Victor Perez (Fra)

Garrick Higgo (AfS)

Shane Lowry (Irl)

Marc Leishman (Aus)

Christiaan Bezuidenhout (AfS)

Siwoo Kim (CdS)

Carlos Ortiz (Mex)

Mackenzie Hughes (Can)

Sebastian Munoz (Col)

Guido Migliozzi (Ita)

Emiliano Grillo (Arg)

Rikuya Hoshino (Jap)

Antoine Rozner (Fra)

Thomas Detry (Bel)

Alex Noren (Suè)

Thomas Pieters (Bel)

Kalle Samooja (Fin)

Matthias Schwab (Aut)

Rasmus Hojgaard (Dan)

Sami Valimaki (Fin)

Jazz Janewattananond (Tha)

Jhonattan Vegas (Ven)

Francesco Molinari (Ita)

Henrik Norlander (Suè)

Rafa Cabrera Bello (Esp)

Guillermo Mito Pereira (Chi)

Joachim Hansen (Dan)

Rory Sabbatini (Svq)

Sepp Straka (Aut)

Ryan Fox (N-Z)

C.T. Pan (TPE)

Adrian Meronk (Pol)

Maximilian Kieffer (All)

Juvic Pagunsan (Phi)

Ondrej Lieser (Tch)

Scott Vincent (Zim)

Gunn Charoenkul (Tha)

Hurly Long (All)

Fabrizio Zanotti (Par)

Rafael Campos (P-R)

Gavin Green (Mas)

Carl Yuan (Chn)

Kristian Krogh Johannessen (Nor)

Wu Ashun (Chn)

Anirban Lahiri (Ind)